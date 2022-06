Straße zwischen Seibranz und Baierz teilweise gesperrt

Die Landesstraße zwischen Seibranz und Baierz ist ab Montag, 20. Juni, wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit.

Auf der L 301 wird laut Mitteilung des Regierungspräsidiums die schadhafte Fahrbahndecke auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern zwischen Seibranz und Baierz erneuert. Die Baustrecke beginnt in Seibranz an der Einmündung der Gospoldshofer Straße und erstreckt sich bis zum Knoten mit der L 314 bei Baierz. Parallel zu den Belagsarbeiten saniert der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe die Hauptwasserleitung in der Ortsdurchfahrt von Seibranz. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten voraussichtlich bis Freitag, 29. Juli, abgeschlossen.

Während der Arbeiten ist die L 301 abschnittsweise voll gesperrt. Die L 301 in der Ortsdurchfahrt von Seibranz ist ab Montag, 20. Juni, zwischen der Gospoldshofer Straße und der Talacker Straße gesperrt. Voraussichtlich von Montag, 4. Juli, bis Freitag, 29. Juli, wird zusätzlich der Abschnitt zwischen der Talacker Straße und der L 314 bei Baierz gesperrt.

Der Verkehr wird von Seibranz über die K 7918 – Gospoldshofen – K 7919 – L 314 bei Bad Wurzach zum Knoten L 314/L 301 bei Baierz umgeleitet. Die Gegenrichtung läuft über die gleiche Umleitungsstrecke.