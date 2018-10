Straßen in Bad Wurzach werden ab November gereinigt

Der Bauhof informiert, dass die mit der Straßenreinigung beauftragte Firma WiGa aus Ummendorf ab Montag, 5. November, mit der diesjährigen „Herbstreinigung“ starten wird. Zweimal jährlich erfolgt eine entsprechende Sonderaktion, um im Frühjahr insbesondere die Splittrückstände aus dem Winterdienst beziehungsweise im Herbst angefallenes Laub wieder zu entfernen.

„Beginnen wird die Herbstkehrung in der Kalenderwoche 45 in den Ortschaften Unterschwarzach, Dietmanns, Gospoldshofen und Haidgau“ berichtet Bauhofleiter Frank Lott laut einer Pressemitteilung. Gegen Ende der gleichen Woche solle möglichst auch noch Ziegelbach einschließlich der Ortsteile Himbach und Rohrbach an die Reihe kommen, Oberziegelbach und verschiedene Steigungen in der Ortschaft würden laut vorgelegter Planung dagegen erst in der Kalenderwoche 48 gekehrt.

In der Kalenderwoche 46 sollen die Ortschaften Eintürnen, Arnach und Gospoldshofen folgen.

In den Kernorten von Seibranz und Hauerz werde laut Plan in der Kalenderwoche 47, in den zugehörigen Teilorten Starkenhofen und Wengenreute beziehungsweise Linden, Frauenlob und Steinental voraussichtlich aber erst in der Kalenderwoche 49 gereinigt.

Kehrzeiten hängen von der Witterung ab

Der Zentralort Bad Wurzach mit Wohngebieten und Gewerbepark werde jeweils an einzelnen Tagen in den Wochen 47 bis 49 mit abgedeckt. „Die genauen Reinigungszeiten lassen sich witterungs- und arbeitsbedingt dabei leider nicht immer exakt vorhersagen“, bittet Baufhofleiter Lott um Verständnis. „Insbesondere im Falle eines frühzeitigen Wintereinbruchs können sich die Kehrzeiten noch verschieben.“ Hilfreich sei auf jeden Fall aber, wenn in den angegebenen Zeiträumen in den betroffenen Wohnbereichen und Teilorten möglichst wenige Fahrzeuge auf der Fahrbahn geparkt sind, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern.