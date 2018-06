Straße zwischen Arnach und Immenried wird saniert und gesperrt

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 28. September, die schadhafte Fahrbahndecke der L 265 zwischen Immenried und Arnach erneuern. Für die Belagsarbeiten wird die Straße vom 28. September bis 23.Oktober voll gesperrt, heißt es in einer Mitteilung. Der Baustellenbereich erstreckt sich vom Ortsausgang von Immenried bis zum Ortseingang von Arnach. Der Verkehr der L 265 wird von Immenried über die K 7904 in Richtung Eintürnen und weiter über die L 317 nach Arnach umgeleitet. Die Gegenrichtung führt über die gleiche Strecke. Auch der Busverkehr muss umgeleitet werden. Um Beachtung der Hinweise an den betroffenen Haltestellen wird gebeten. Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme belaufen sich auf etwa 350 000 Euro und werden vom Land getragen, heißt es weiter. Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für die entstehenden Behinderungen. Weitere Informationen können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden - Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden.