Stolze Erstklässler in Hauerz und Seibranz

An der Grundschule Seibranz-Hauerz wurden an beiden Standorten mehrere Erstklässler begrüßt. Dazu gab es jeweils eine Aufnahmefeier und einen Gottesdienst. Anschließend stellten sich die Mädchen und Jungen stolz mit ihren Schultüten und Schulranzen zum Erinnerungsfoto. Klassenlehrerinnen sind Julia Nachtsheim in Seibranz und Simone Paulus in Hauerz.