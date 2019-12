Stimmungsvolle Lieder, hoffnungsvolle Geschichten

So voll ist die Kapelle des Leprosenhauses lange nicht gewesen. Alle Plätze sind besetzt, die Stehplätze eng gefüllt. Bereut hat niemand sein Kommen. Das Adventskonzert des Liederkranzes mit Chorioso ist ein Höhepunkt, mit stimmungsvollen Liedern, auch abseits des Üblichen. Mit nachdenklichen, doch Hoffnung machenden Geschichten. Und einem hörenswerten Spiel von Pfarrer Stefan Maier auf der Klarinette.

„Wir sagen euch an den lieben Advent“, erklang zur Einstimmung. Angelika Walther begrüßte herzlich in der fein geschmückten Kapelle. In vielen Liedern gehe es um Frieden. „Wir dürfen nicht aufhören, alles dafür zu tun“, so die Vorsitzende des Liederkranzes 1837 Bad Wurzach. Drei Lichterkinder mit großen Kerzen gaben dem Lied „Singen wir im Schein der Kerzen“ einen besonderen Flair. In der Bearbeitung von Chorleiterin Marianne Müller brachten die Sangesfrauen und Sänger „Hört ihr nicht die Engel singen“. Die Dirigentin ist wohl ein Glücksfall für Chorioso. Sie leitet präzise, direkt und anschaulich, arbeitet dynamische Schattierungen fein heraus, bringt den gemischten Chor auch zu vollem Wohlklang. Dahinter steckt viel Probenarbeit.

Geschichten und Gedanken

Zwischen den Liedern trugen Geschichten und Gedanken zur vorweihnachtlichen Einstimmung bei. Helene Schaar erzählte die traurige, letztlich doch tröstliche Geschichte des Waisenjungen und der Apfelsine. Cornelia Vogel schilderte in der Geschichte vom dünnen, an sich selbst verzweifelnden Baumwollfaden und dem Klümchen Wachs, wie auch ein kleines Licht in die Welt leuchten kann. Franz Vogler nahm auf humorvolle Weise die Weihnachtsstress-Geschenkeeinkäufer aufs Korn. Resümierte: „Die Zeit soll’s sein, die ihr verschenkt.“ Die evangelische Pfarrerin Barbara Vollmer sprach über den Menschen als geborenen Neinsager. Gott habe uns vor 2000 Jahren Christus geschenkt, damit das „Nein“ zum „Ja“ führt – für sich selbst und für andere Menschen.

Der katholische Pfarrer Stefan Maier zeigte beachtliche Virtuosität auf der Klarinette, zunächst mit einem Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach, dann mit „See, the Conqu’ring Hero Comes“ aus „Judas Maccabäus“. Dies ist das bekannteste Stück Georg Friedrich Händels, vielfach varriert als Advents-, als Weihnachtslied, etwa „Tochter Zion, freue dich“. Cosmas Mohr begleitete am E-Piano. Und: Wie selbstverständlich hier, im früheren evangelischen Gotteshaus, die Geistlichen beider großen christlichen Konfessionen auftreten, zeigt, das in Bad Wurzach die Ökumene mehr als nur ein Wort ist.

Alle sangen miteinander

Wundervoll das bekannte „Leise rieselt der Schnee“. Marianne Müller ließ erst innig und zart singen, um dann freudig-bewegt zu enden. Brausend der Schluss, alle sangen miteinander „O Du fröhliche“. Bei Glühwein und Plätzchen klang das Adventskonzert nebenan im Leprosenhaus aus. In den Räumen, in denen viele Werke Sepp Mahlers hängen, des in seiner Heimatstadt stets zu wenig geschätzten Künstlers. Und sonst so selten zu sehen sind.