Stimmgewaltiges Ensemble aus der Ukraine berührt Bad Wurzacher

Das stimmgewaltige Rachmaninov-a-cappella-Ensemble aus der Ukraine erlebten am Samstagabend rund 70 Zuhörer in der Stadtpfarrkirche St. Verena in Bad Wurzach. Der bereits für März angekündigte Besuch klappte nun im zweiten Anlauf.

Pastoralreferent Raimund Miller begrüßte im Vorfeld die anwesenden Gäste und erläuterte: „Unter dem Titel ,Klangvoll – orthodox – anders’ erwartet uns jetzt der Anklang einer so dringend benötigten Harmonie. In Einstimmung steckt Stimmung, also ein bestimmter Ton, der sich auf uns übertragen soll.“

Die Augen zu

Das ukrainische Sänger-Quartett, inspiriert durch den Komponisten Sergej Wassiljewitsch Rachmaninov (1873 bis 1943), wurde vertreten durch Diakon André, den beiden Kirchensängern Aleksandr und Grischa sowie Erzpriester Dyonisiyus und reiste aus der Schweiz an. Begleitet wurden sie von Koordinator Wjatscheslav.

Dieser forderte die Zuhörer auf, die Augen zu schließen und auf geheimnisvolle Weise ein Erleben und Einführen in die Traditionen der orthodoxen Kirche zuzulassen.

Die Akustik in der Stadtpfarrkirche St. Verena trug die Stimmen der vier Sänger bis in den hintersten Winkel. Die sakrale und fast spirituelle Stimmung erreichte nicht nur das Ohr, sondern berührte tief und eindringlich. Es verwunderte daher nicht, dass bei den orthodoxen Liturgien des östlichen Europas auf jegliche Instrumentalbegleitung verzichtet wird.

Die zusammengestellten Auszüge der Liturgien stammen aus der Feder von Johannes Chrysostomos (auch Johannes von Antiochia), der im Jahr 397 gegen seinen Willen zum Erzbischof von Konstantinopel ernannt wurde. Hierin heißt es, dass nur die menschliche Stimme zu hören sein soll.

Wie die Engel im Himmel

Wjatscheslav stellte dazu fest, dass diese Liturgie nicht von dieser Welt ist und der Gesang der Liturgie im besten Fall dem Gesang der Engel im Himmel gleichen soll: „Wir legen alle weltlichen Sorgen ab.“ Abschließend präsentierte das Quartett Ostergesänge, die laut Wjatscheslav gesungene Gebete seien, die Körper und Seele guttun: „Aus diesem Grund sitzt in der orthodoxen Kirche niemand während der Messe, damit der Mensch als Ganzes empfinden kann.“

Nach einer Stunde verabschiedete sich das Ensemble, um im Anschluss die Weiterfahrt nach Hamburg anzutreten. Von dort geht es weiter in Richtung Dänemark. Ende November müssen die herausragenden Sänger wieder in die Heimat zurück, da die Ausreisegenehmigung der ukrainischen Regierung befristet ist. Pastoralreferent Raimund Miller bedankte sich noch einmal zum Abschluss, wünschte allen viel Kraft und brachte seine Hoffnung auf eine baldige positive Änderung der dortigen Situation zum Ausdruck.