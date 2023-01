Sternsingeraktion in Arnach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In sieben Gruppen waren an Heilig-Dreikönig die Sternsinger im Gebiet der Kirchengemeinde Arnach unterwegs. Die 29 Mädchen und Jungs der Arnacher Ministranten konnten dabei über 3500 Euro an Spendengelder erzielen. Unterstützt wird mit dem Geld in diesem Jahr die Aktion „Kinder stärken, Kinder schützen-in Indonesien und weltweit“. Die Kirchengemeinde Arnach bedankt sich herzlich bei allen Spendern.