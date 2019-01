Sternsinger sammeln in Seelsorgeeinheit fast 30 000 Euro

29118,40 Euro sind das stolze Ergebnis der Sternsingeraktion dieses Jahres in der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach. Das teilt diese nun in einer Pressenotiz mit.

Das sind zwar etwas weniger Spenden als im Vorjahr, aber mehr als in den Jahren vor 2018. Laut Mitteilung der Seelsorgeeinheit verteilt sich das Ergebnis wie folgt auf die einzelnen Kirchengemeinden:

Arnach 3120,26 Euro; Bad Wurzach 9599,84; Dietmanns 1689,55; Eggmannsried 810; Eintürnen 1890,69; Haidgau 2420,81; Seibranz 1627,44; Unterschwarzach 2906,07; Ziegelbach 2328,41.

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ geht das gesammelte Geld in diesem Jahr an behinderte Kinder in „Peru und weltweit“.

Raimund Miller, der maßgeblich die Sternsingeraktion in St. Verena organisiert hat, freut sich über das „stattliche Ergebnis“. „Vergelt’s Gott allen Spenderinnen für dieses wunderbare Ergebnis! Und vielen Dank allen Kindern, Jugendlichen und Helferinnen für ihren Einsatz in unserer Seelsorgeeinheit“, wird Miller in der Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit zitiert.