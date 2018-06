Sternsinger nehmen in Bad Wurzach mehr als 7600 Euro für Tansania ein

Anfang Januar waren sie wieder in den Straßen von Bad Wurzach unterwegs, die Sternsinger, die als Heilige Drei Könige den Segen „„C+M+B“, „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus – bringen. Jetzt gibt es ein erstes Ergebnis, was die fleißigen Sternsinger an Spenden eingenommen haben.

7642 Euro waren es am Dienstag, wie Kirchenpfleger Peter Depfenhart auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung bekanntgab. Und es könnte noch ein wenig mehr werden, denn nach und nach kommen noch einige Spenden aus Häusern, bei denen die Sternsinger die Bewohner nicht angetroffen haben. „Ein tolles Ergebnis“, freuen sich Depfenhart und Pastoralreferent Raimund Miller unisono. Zumal dieses Jahr weniger Sternsinger unterwegs waren als in den Jahren zuvor. 24 Kinder, dazu acht Firmlinge sind in der ersten Januarwoche von Haus zu Haus gezogen.

Die Spenden gehen in diesem Jahr nach Tansania, dem Hauptland der diesjährigen Sternsingeraktion. (nin)