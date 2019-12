Sternsinger aus St. Verena sind unterwegs

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Verena sind vom 2. bis 5. Januar wieder in den Straßen der Stadt unterwegs. Sie laufen sie am Donnerstag, 2. Januar, in der Breite, am Achberg und in Albers, sowie die Tour „Kiefer-Maxhof-Rösler-Obergreut-Wiesen-Merk-Reinstein“. Am Freitag, 3. Januar, sind sie in den Gebieten Innenstadt und Siedlung, „Mösle-Berg-Reute-Herrgotts-Truschwende“, sowie in der Ziegelwiese unterwegs. Danach gehen sie am Samstag, 4. Januar, in den Gebieten Gottesberg und im Bereich Sonnentau/Bachtel , sowie am Sonntag, 5. Januar ,auf dem Reischberg und in der Reischberghalde umher. Die Sternsinger tun laut Pressemitteilung ihr Möglichstes, um die aufgeführten Bereiche zu bewältigen. Doch es könne sein, dass nicht alles geschafft wird. Außerdem solle die Laufzeit von maximal vier Stunden pro Tag eingehalten werden. Umso mehr sei der Einsatz der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu honorieren. Am Montag, 6. Januar, kehren die Sternsinger von St. Verena im 10.30-Uhr-Gottesdienst zurück. Im Anschluss geht es in die Reha und zum Essen ins Pius-Scheel-Haus.