Stefan Reusch eröffnet die neue Spielsaison im Dietmannser Adler

Die Adler-Livebühne startet am Samstag, 5. Januar, mit dem Kölner Kabarettisten Stefan Reusch und unter dem Motto „Reusch rettet 2018 – Jahresrückblick“ in die neue Spielsaison. Bis einschließlich 4. Mai haben sich die Betreiber Dieter und Iris Hierlemann wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht.

Mit seinem Jahresrückblick unterzieht Reusch, der als hochprofessioneller Wortverdreher und Verbalakrobat gilt, nicht nur das vergangene Jahr 2018 einer subjektiv-sensiblen Prüfung, sondern versucht gleichzeitig das Jahr 2019 zu retten, wo es nur möglich ist. Weiter im Programm geht es am Samstag, 19. Januar, mit dem bayrischen Ex-Landei Martin Frank, der äußerst frech, witzig und umwerfend komisch sein Stück „Es kommt wie´s kommt“ präsentiert. Das österreichische Duo Bloezinger (Robert Blöchl und Roland Penzinger), die Kabarettisten, die heuer den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten werden, gastiert am 2. Februar erstmals auf der Adler-Livebühne und verspricht unter dem Motto „Erich“ ein munteres Potpourri aus zwerchfellbelastender Blödelei, schwarzem Humor und viel Wortwitz.

„Eskalatiooon!“ heißt es am 9. Februar mit dem Musik-Kabarett-Duo Suchtpotenzial (Julia Gamèz Martin und Ariane Müller), das Themen wie Veganer contra Fleisch-Fanatiker, Frauen im Fitnesswahn, Politiker im Größenwahn, Smartphone-Süchtige ohne Netz und paranoide Verschwörungstheoretiker auf die Bühne bringt. Zum zweiten Mal gastiert der gebürtige Schweizer und mittlerweile in Bad Waldsee ansässige Peter von Kron am 16. März auf der Adler-Livebühne in Dietmanns. In „Fast wie echt“ persifliert und parodiert der akustische Karikaturist und „Mann der 100 Stimmen“ treffsicher Promis aus allen Bereichen der Gesellschaft. Mit Eva Eiselt ist am 30. März keine ganz unbekannte Kabarettistin zu Gast, die mit „Vielleicht wird alles vielleichter“ ein originelles aber auch vor allem intelligentes Frauenkabarett liefert und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt.

„Lust auf Laster“ heißt es am 13. April beim Auftritt von Adler-Stammkabarettistin Sia Korthaus, die sich satirisch und ironisch mit dem Reiz des Verbotenen auseinandersetzt. Durchgeknallt, so präsentiert sich am Karsamstag, 20. April, das bekannte Duo Mark’n Simon (Simon Elmore und Mark Nicholas), bevor es am 27. April mit dem gebürtigen Sachsen Thomas Nicolai, begleitet von Musiker Robert Neumann, weitergeht. Mit dem Stück „Vorspiel- und andere Höhepunkte“ dürfen sich die Besucher auf einen Abend gespickt voller Abwechslung, grandioser Musikparodien und Humor zum Schreien freuen. Das Schlusslicht der Halbjahressaison übernimmt am 4. Mai Constanze Lindner. In „Miss Verständnis“ kümmert sich die „Stanzi“, schräg und spritzig um die Missverständnisse im Leben der Menschen.