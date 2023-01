Stefan Danziger brabbelt die Gäste im Adler voll

„Was machen Sie tagsüber?“ fragt Stefan Danziger am Samstag, 21. Januar, um 20.30 Uhr in der Adler Livebühne in Dietmanns. Danziger ist in der DDR geboren. Er und seine Familie wollten in den Westen fliehen. Leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende hat er es nach Berlin Wedding geschafft und auf der Straße gelernt, wie man Menschen stundenlang mit witzigen Geschichten vollbrabbeln kann. Mit seiner charmant-coolen, typisch berlinerischen Schnodderschnauze beleuchtet Danziger (Foto: Anja Pankotsch) die Absurditäten des Alltags auf extrem unterhaltsame Weise. Der Eintritt kostet 25 Euro.