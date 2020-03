Starkes Team zeigt vergnügliches Theaterspiel

Mit dem Theaterstück des Zeitgenossen Toni Lauerer, „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, hat die Theatergruppe Hauerz wieder einmal einen guten Griff getan – auch dank der erfahrenen Spielleiterin Irene Brauchle, die den Dreiakter inhaltlich verschlankte und damit unnötige Längen vermied. Ein gelungener Kniff war zudem zum Auftakt ihr Auftritt mit Gudrun Weiss als Besucherinnen auf der Suche nach dem reservierten Platz, was im Publikum sofort die Gesichter zum „Dauerschmunzeln“ anregte.

Unterstützt von einer wirksamen Technik und Maske sowie einer detailliert ausgestatteten, weiten Bühne gingen aber die trefflich besetzten Schauspieler mit Herz und Können in ihren Rollen regelrecht auf: Bei der Vorpremiere am Samstagnachmittag in der gut besuchten Turn- und Festhalle und sorgten sie so bei den gebannten Zuschauern für reichliche Bewegung ihrer Zwerchfelle und Hände.

Allen voran stark in Mimik und sicher im hohen Textvolumen Markus Brauchle in der zentralen Figur des Schreinermeisters, der in punkto „Schwiegersohn und Zukunft seines Betriebes“ klare, festgefügte Vorstellungen hat. Ihm zur Seite steht aber Elvira Vogel-Gutschi als stimmfeste Gattin, die mit ausgeprägter Bodenhaftung und Realitätssinn ihren Einfluss auf das Geschehen nimmt. So auch deren liebreizende Tochter (Sonja Bernetz), die listig und mit Charme ihre Ziele verfolgt, wie in gleicher Weise ihr „braver, kleiner Bruder“ (Corvin Frey), der noch im Fernstudium zum Abitur kommen will.

Überzeugend wandlungsstark agierte Raphael Kroll in mehreren Aufgaben und beeinflusste damit entscheidend und faszinierend den Fortgang der Handlung. Diese wurde reichlich gewürzt mit der ständigen Präsenz der ältlichen Tante (Angelika Treuer), die andauernd und etwas begriffsstutzig ihren vergangenen Zeiten und ihrem „Wastl“ nachjammerte. Nicht fehlen durften schließlich Ulrich Rettenmaier als immer wieder stichelnder und doch beschränkter Nachbar sowie die letztlich „Auserwählten“, gespielt von Jan Gapp und Marion Herberger.

Mit deftigen Sprüchen in oberschwäbischer Manier, herrlichen Verwicklungen und Verwechslungen und letztlich stimmigen Weisheiten sorgten sie alle für ein vergnügliches Theaterspiel, das mit reichlich Beifall quittiert wurde.