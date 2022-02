Stare benötigen Nisthöhlen schon im März

Die Freiwilligen (FÖJ und BFD) des Naturschutzzentrums (NAZ) Wurzacher Ried haben in Handarbeit Nisthilfen für Stare gefertigt. Bereits im März beziehen Stare beziehen ihre Nisthöhlen, wie das NAZ mitteilt.

Die Weibchen brüten ab Anfang April. Deshalb sei jetzt die geeignete Zeit, um die Vogel-Nisthilfen im Garten oder auf dem Balkon aufzuhängen. Die NAZ-Freiwilligen Lina, Charlotte und Anna haben mehrere praktische Tipps für das Anbringen der Nisthilfen: „Die Nistkästen sollten an einem Baum oder an einem freistehenden Pfosten in mindestens vier Metern Höhe befestigt werden. Da Stare gerne gesellig brüten, empfehlen wir die Aufhängung mehrerer Kästen. Der Standort sollte geschützt sein und im Halbschatten liegen. Idealerweise zeigt das Flugloch nach Südosten, damit Wind und Regen nicht in die Öffnung eindringen und der Nistkasten vor praller Sonne geschützt ist. Ein freier Anflug sollte unbedingt gewährleistet sein“, heißt in in der Pressemitteilung weiter.

Nisthilfen für Stare sind im Shop des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried in Bad Wurzach erhältlich. Der Preis pro Nistkasten beträgt 26 Euro. Im Shop können auch Nistkästen für weitere Vogelarten erworben werden. Eine Übersicht der verschiedenen Nistkastenmodelle erhalten Interessierte auf Anfrage. Weitere Infos und Beratung unter Telefon 07564 / 30 21 90 oder per E-Mail an naturschutzzentrum@wurzacher-ried.de