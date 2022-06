Stadtradeln-Auftakt mit Fahrrad-Schnitzeljagd

Zum Auftakt zum Stadtradeln am Samstag, 25. und Sonntag 26. Juni, findet ab 9 Uhr eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad statt. Das teilt die Stadt Bad Wurzach mit. Geradelt werden kann auf individuellen und selbst geplanten Strecken durch den Landkreis Ravensburg. Besucht werden können dabei die mit Stadtradeln-Banner gekennzeichneten Schnitzeljagd-Stationen. Die Aufgabe besteht darin, drei verschiedene Standorte abzufahren und vor Ort jeweils ein Foto von dem Fahrrad im Vordergrund der sichtbaren Station aufzunehmen. Durch die Einsendung der Fotos an die Koordinatorin Frau Kerstin Dold unter k.dold@rv.de können alle registrierten Radler an einem Gewinnspiel des Landratsamtes teilnehmen. Unter www.stadtradeln.de/landkreis-ravensburg oder auf der Homepage der Stadtverwaltung Bad Wurzach gibt es weitere Informationen zur Schnitzeljagd.