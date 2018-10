Der Neubau einer Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Ach beim Wohnheim St. Hedwig in Bad Wurzach ist Thema im Ausschuss für Technik und Umwelt. Die öffentliche Sitzung beginnt am Montag, 8. Oktober, um 19 Uhr in Maria Rosengarten. Außerdem stehen die Punkte „Bericht der Bürgermeisterin und Bekanntgaben“ und „Verschiedenes“ auf der Tagesordnung.