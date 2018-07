Stadtkapelle lädt zum Schnakenfest ein

Das Schnakenfest findet am kommenden Samstag, 21. Juli, statt. Alleiniger Veranstalter ist die Stadtkapelle Bad Wurzach, die als solcher auch das gesamte finanzielle Risiko trägt.

„Seit etwa zehn Jahren richten wir als Stadtkapelle dieses Fest aus“, erzählt Vorsitzender Günther Herdrich. 2002 habe die Kurverwaltung die Musiker gebeten, in die Ausrichtung miteinzusteigen, „und dann haben wir Stück für Stück immer mehr übernommen“.

In diesem Jahr findet das Schnakenfest im Kurpark am Samstag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr statt. Gutes Wetter vorausgesetzt. Erstmals gibt es keinen Ersatztermin. „Das hat vor allem mit der Kapelle zu tun, die wir für das Fest engagieren. Sie für zwei Termine zu buchen, ist nahezu unmöglich“, so Herdrich. Spielen werden am kommenden Samstag die Original Bidumtaler aus Eberhardzell.

Höhepunkt des Fests ist alljährlich das große, mit Musik unterlegte Feuerwerk, das kurz nach 22 Uhr in den Himmel steigen wird. Rund 5000 Euro kostet das der Stadtkapelle, und zwar nur ihr, wie Kassier Markus Vinçon betont: „Da wird kein Euro Steuergeld verblasen, wie immer noch manche denken. Wir finanzieren das über den Eintritt und den Getränkeverkauf.“

Weil das ein immer größeres Risiko ist, gleichzeitig viel Arbeit dahintersteckt und auch die Sicherheitsauflagen immer schwieriger umzusetzen sind, habe das Fest im vergangenen Jahr „auf der Kippe“ gestanden, verrät Wolfgang Grösser, der stellvertretende Vorsitzende. „Aber wir haben uns nun doch durchgerungen, es zu veranstalten. Es wäre schade für die Stadt und ihre Bürger, wenn es das Schnakenfest nicht mehr gäbe.“

Unterstützt werden die Musiker beim Fest von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz und der Narrenzunft. „Diese Hilfe brauchen wir und dafür sind wir auch sehr dankbar“, sagt Herdrich.

Nach dem Schnakenfest-Wochenende, das auch noch einen Auftritt bei der Reitplatzeinweihung am 22. Juli beinhaltet, beginnt für die Stadtkapelle die Sommerpause, die mit dem Stadtfest am 25./26. August endet. Und die Erholung haben sich die knapp 60 Musiker auch verdient. Denn im ersten Halbjahr haben sie viel geleistet.

„Neujahrsempfang, Narrenmesse, Bockbierfest“, beginnt Herdrich die Terminauflistung. Und dann folgte Ende März eine dreitägige Reise zum internationalen Blasmusikwettbewerb in Riva am Gardasee. Dort belegten die Bad Wurzacher den sechsten Platz in ihrer Kategorie. „Solch eine Reise haben wir zuletzt 1994 gemacht“, erinnert sich Grösser, „daher war sie etwas ganz Besonderes.“ Bei der mit Seerundfahrt und Stadtbesichtigung auch das Gemütliche nicht zu kurz kam.

Nach Bad Wurzach zurückgekehrt begannen schon die Vorbereitungen auf die Weihe der neuen Fahne der Stadtkapelle, die an Fronleichnam stattfand. Anschließend stand das Kreismusikfest in Haidgau auf dem Programm. Bei den Wertungsspielen erreichte die Stadtkapelle ein „Hervorragend“ in der Kategorie V, der Höchststufe.

Die Teilnahme an der Lichterprozession und dem Heilig-Blutfest sowie die musikalische Umrahmung der Verabschiedung von Bürgermeister Roland Bürkle und der Amtseinsetzung der neuen Bürgermeisterin Alexandra Scherer waren die jüngsten Auftritte der Stadtkapelle.

„Es war ein ziemlich straffes Programm bis hierher“, so das Vor-standstrio. Nach der Sommerpause wird es etwas weniger Auftritte geben. Dafür beginnt die intensive Vorbereitung aufs Jahreskonzert im Dezember. „Das Programm steht, es gab auch schon die Anspielprobe“, sagt Vinçon. Drei Monate mit zwei Proben wöchentlich und einem Probenwochenende stehen auf dem Plan.

Geleitet wird die Kapelle weiterhin von Petra Springer, die seit fünf Jahren Dirigentin der Bad Wurzacher ist. „Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Sie kommt gut mit uns und den Bad Wurzachern und wir mit ihr zurecht“, so Günther Herdrich.

An die 60 Mitglieder hat die Kapelle zurzeit. „Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen“, wirbt Herdrich. Geprobt wird montags und freitags am Abend in der Grundschule.