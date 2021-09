Stadtkapelle Bad Wurzach tritt mit elf Dirigenten auf

Die Stadtkapelle Bad Wurzach hat unter elf verschiedenen Dirigenten ihr letztes Standkonzert der Saison gespielt. Es traf sich gut, dass bewährte Dirigenten und Musikpädagogen ihren Lehrgangsabschluss feiern konnten.

Alle Teilnehmer eines mehrjährigen Fortbildungsprogramms haben sich zum Juror oder Jurorin für Wertungsspiele von Blasorchestern qualifiziert. Die zahlreichen Zuschauer haben die 14 Musiktitel in den eineinhalb Stunden vor dem Musikpavillon genossen.

Isabelle Ruf-Weber ist Dozentin an der Bundesakademie in Trossingen und als Dirigentin und Musikpädagogin in ganz Europa unterwegs. Unter ihrer Leitung haben sich elf bewährte Dirigenten und Dirigentinnen zu Wertungsrichtern weiterqualifiziert. Sie alle stellten sich ans Pult der Stadtkapelle.

Das war zu hören

So konnten die Zuhörer die Spatzen-Polka der Klarinetten-Solisten, den Deutschmeister-Regimentsmarsch, Sweet Caroline, Erinnerungen an Zirkus Renz (Xylophon-Solo: Felicitas Vincon) und einen ganzen Reigen beliebter und bekannter Blasmusik hören – und dies eben jeweils unter anderer Leitung. Das Wetter war günstig, der Marsch mit dem Titel „Die Sonne geht auf“ hat gepasst, wenn es auch nicht so früh am Morgen war, sondern schon im wärmenden Schein der Sonne.

Nicht fehlen durfte „Böhmische Liebe“ von Peter Schad, und dies war auch die von der Leiterin Isabelle Ruf-Weber ausdrucksstark und liebevoll dirigierte Zugabe. Zum schönen Wetter gesellten sich die lockenden Bratendüfte aus der Kuhausgastronomie. Viele Gäste machten von dem Angebot eines herzhaften Mittagessens Gebrauch.

Sie haben bestanden

Die Urkunden über den bestandenen Kurs gingen an: Christian Bachmann, Stefan Hundertpfund, Thomas Theiler, Arne Müller, Joachim Pfläging, Karin Wäfler, Marco Geigges, Carina Lohmer, Daniel Kindlimann, und Petra Springer. Sie alle werden als Wertungsrichter bei Musikfesten in ganz Süddeutschland und der Schweiz auf den guten Ton achten.