Stadtkapelle Bad Wurzach gibt ihr Jahreskonzert

Die Stadtkapelle Bad Wurzach lädt am Samstag, 8. Dezember, in den Kursaal ein. Um 20 Uhr beginnt dort ihr Jahreskonzert.

Dirigentin Petra Springer habe ein ebenso anspruchsvolles wie unterhaltsames Programm zusammengestellt, heißt es in der Mitteilung der Musiker. Im Mittelpunkt steht demnach die Komposition „Lexicon Of The Gods“ von Rossano Galante. Das programmatische Werk beschreibt drei große mythologische Götter: Perseus, den griechischen Helden und legendären Gründer von Mykene, Pentos, den Geist der Trauer und des Wehklagens, und schließlich Zeus, der als Göttervater den Olymp beherrscht.

Auf dem weiteren Programm der Stadtkapelle stehen „Olympiade“ von Samuel R. Hazo, „Apparition“ von Brian Bamlages, „Puszta“ von Jan van der Roost, Marchissimo von Philip Spake, „Between Two Worlds“ von Otto M. Schwarz und „Foundry“ von John Mackey.