Stadtbücherei bietet ein „enormes Angebot“

Trotz herrlichen Wetters ist der Kapitelsaal in „Maria Rosengarten“ in Bad Wurzach am vergangenen Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Das Team der Stadtbücherei unter Leitung von Christiane Linge hatte eingeladen, um das 40-jährige Bestehen zu feiern.

Zu den Gästen, die von Linge begrüßt wurden, zählten Bürgermeisterin Alexandra Scherer, Linges Vorgängerin Rita Friedmann sowie Jürgen Maiworm von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Tübingen. Linge bedankte sich außerdem bei ihrem Team bestehend aus Cornelia Merk, Brigitte Minsch und Christine Reschetzki, den Ehrenamtlichen Christine Baier, Christina Brauchle, Bernadette Miller, Karin Nixdorf und Christine Silla-Kiefer sowie Wilma Weiß für die Bewirtung der Gäste.

Auch Scherer hieß die Gäste in der „guten Stube“ von Bad Wurzach – wie sie den Kapitelsaal titulierte – willkommen. Daran, dass die Stadt der Bücherei mit die schönsten Räume von Bad Wurzach zur Verfügung gestellt habe, könne man erkennen, welche Bedeutung dieser Einrichtung zukomme. Auch wenn die Bücherei ursprünglich gegründet wurde, um Kurgästen Lesestoff anbieten zu können, sei heute die Leseförderung ein Bildungsauftrag.

Sie bedankte sich bei Linge, dem Team und den Ehrenamtlichen für ihr außerordentliches Engagement, denn das Angebot sei enorm. Es reiche von Bilderbuchkino, Lesestunden, Erzähltheater, Führungen für Kindergärten und Schulen über Spiel-Nachmittage, Floh- und Koffermarkt bis hin zu Autoren-Lesungen. Wobei Linge einwarf, dass Herzblut selbstverständlich sei, wenn man es mit Büchern zu tun habe.

Bemerkenswert fand Scherer auch, dass es in all den Jahren nur drei Leiter gegeben habe: Ewald Kiefer, Rita Friedmann und seit 2002 Linge, was zu einer kontinuierlichen Ausrichtung führe. So konnte die Institution von 1979 – damals als sechste Einrichtung dieser Art im Landkreis gegründet – von 172 Quadratmetern im Haus Friedlings mit 3000 Büchern auf die heutige Bücherei mit 460 Quadratmetern und rund 12 000 Medien anwachsen, was auch durch den Umzug 2017 ermöglicht wurde.

Scherer forderte die Gäste auf, sich vom schönen Ambiente, das auch von der gelungenen Kombination Bücherei plus Bilder-Ausstellung her rühre, und der guten Ausstattung zu überzeugen. Nach Scherers Ansprache überbrachten Erica und Aldo Bucco einen Spendenscheck über 800 Euro. Er ist das Resultat einer Ausstellung mit Fotografien von Erica und Marco Bucco aus deren Heimat, dem Veneto. Die Idee zu dieser ersten Ausstellung überhaupt in der Stadtbücherei war in einem Gespräch mit Linge entstanden.

Da von den sechzehn Landschafts-Bildern überraschend zehn verkauft werden konnten, war es für die Familie Bucco selbstverständlich, den Erlös für den Erwerb neuer Bücher zu spenden – dafür gab es viel Applaus. Auch nach dem offiziellen Teil blieb die Bücherei gut besucht. Es wurde Kuchen gegessen, Kaffee getrunken, geredet und in jedem Raum gelesen, wie es sich für eine Bücherei gehört.