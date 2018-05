Stadt wehrt sich gegen BUND-Vorwürfe

Die Stadt Bad Wurzach nutze „im Interesse der Bürgerschaft“ die Möglichkeiten der Entbürokratisierung und der Kosteneinsparung für den Bauwilligen, die die Bundesregierung eingeräumt hat.

Das entgegnet Bürgermeister Roland Bürkle in einer schriftlichen Stellungnahme auf SZ-Anfrage auf die Vorwürfe, die der Ravensburger BUND-Geschäftsführer Ulfried Miller erhoben hatte.

Miller kritisierte Städte und Gemeinden in der Region, sie würden derzeit auf Teufel komm raus Wohngebiete ausweisen und dabei den auf zwei Jahre befristeten Sonderparagraphen im Baurecht nutzen, der eigentlich den schnelleren Bau von Flüchtlingsunterkünften im Außenbereich ermöglichen sollte. Jetzt aber werde dieser Paragraph 13b von einigen Kommunen schamlos ausgenutzt, um ohne Umweltprüfung und ohne ökologische Ausgleichsflächen zu wachsen. Namentlich nannte Miller Bad Wurzach und Bad Saulgau als Kommunen, die es „übertreiben“ würden.

Erschwerend kommt in Millers Augen hinzu, dass überwiegend Gebiete mit Einfamilienhäusern entstehen würden. „Da wird viel Fläche für wenig Wohnraum verbraucht.“ Sinnvoller wäre seiner Meinung nach eine Aufstockung bestehender Gebäude, der Ausbau von Dachgeschossen oder ehemaliger Bauernhöfe oder die Teilung größerer Einfamilienhäuser und Höfe in mehrere Wohnungen.

Die Stadt Bad Wurzach begegne „dem fraglos in der Region bestehenden hohen Bedarf an Wohnungen“ auch durch Nachverdichtung im Innenbereich, „wie es beispielsweise zuletzt an verschiedenen Standorten in der Breite erfolgt ist beziehungsweise beispielsweise mit dem Bereich Sonnenhügel (dort werden 25 Wohnungen entstehen) und auch mit dem Baugebiet Gottesberg künftig noch weiter geschehen wird“, entgegnet Bürkle. Er führt zudem die Bemühungen der Stadt im Rahmen von Melap in Arnach und ELR in Unterschwarzach an.

Daneben gebe es aber auch weiterhin Bedarf auf Flächen für Einfamilienhäuser und Mehrgeschosswohnungsbau, was über neue Bebauungspläne abgedeckt werden soll. Die Stadt nutze dabei den Paragrafen 13b, um einen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot zu leisten.