Stadt und Kurbetrieb feiern Jubilare und verabschieden Mitarbeiter

Bürgermeisterin Alexandra Scherer und Kurbetriebsgeschäftsführer Markus Beck durften zuletzt wieder zahlreichen Dienstjubilaren beziehungsweise im Jahresverlauf in den Ruhestand getretenen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer kleinen Feier im Kurhaus gratulieren. Beide bedankten sich bei den anwesenden Jubilaren für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit und deren Engagement für Stadtverwaltung und Kurbetrieb.

„Allein bei den Dienstjubiläen sind wir in diesem Jahr auf insgesamt rund 600 Jahre an Auszeichnungen gekommen“, freut sich Bürgermeisterin Scherer über die langjähriger Treue vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum eigenen Arbeitgeber. Dies sei gerade in der heutigen Zeit mit zahlreichen alternativen Entwicklungsmöglichkeiten nicht mehr selbstverständlich. „Dafür gilt unser aufrichtiger Dank verbunden mit dem Wunsch auf eine gute weitere Zusammenarbeit beziehungsweise den Ruheständlern alles Gute für den neuen Lebensabschnitt“.

Insgesamt 31 Personen wurden aktuell für ihre langjährige Mitarbeit ausgezeichnet, darunter zwölf Ehrungen für zehnjährige, fünf für zwanzigjährige, acht für dreißigjährige sowie zwei für sogar vierzigjährige Betriebszugehörigkeit. Beim Kurbetrieb konnte darüber hinaus je einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter für 15-jährige, 25-jährige beziehungsweise 35-jährige Betriebszugehörigkeit gratuliert werden, bei der Stadt durfte sich eine Kollegin über das Jubiläum „25 Jahre im öffentlichen Dienst“ freuen.

Fünf Mitarbeiter sind im zurückliegenden Jahr in den Ruhestand gegangen beziehungsweise werden dies zum Jahresende tun, vier davon bei der Stadt.