Stadt lädt zu Bürgerwerkstatt und Stadtspaziergang ein

Der Gemeinderat hat sich zuletzt in der Sitzung vom 27. Juli dazu entschieden, in Zusammenhang mit einem möglichen Nahwärmenetz zur Nutzung von Abwärme aus der örtlichen Glasfabrik im Dialog mit der Bevölkerung generell ein Entwicklungskonzept für die Zukunft der Stadt zu erstellen. Ziel ist es, mit diesem Entwicklungskonzept bereits im laufenden Jahr einen Förderantrag für Stadtsanierungsmittel beim Regierungspräsidium Tübingen einzureichen. Neben der Entwicklung der Gesamtgemeinde soll hier insbesondere die Entwicklung von Bereichen entlang der künftigen Trassenführung für das geplante Nahwärmenetz im Fokus stehen.

Wie die Stadt mitteilt, sind die Bürger der Gemeinde zum Auftakt des weiteren Planungsprozesses eingeladen, bei der ersten Bürgerwerkstatt/Stadtrundgang am Samstag, 12. September, teilzunehmen, um verschiedene Örtlichkeiten direkt in Augenschein nehmen zu können. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Eingang des Kurhauses am Kurpark, Kirchbühlstraße 1.

Stärken und Schwächen werden gesammelt

Ziel der Veranstaltung ist laut Mitteilung neben der Besichtigung verschiedener Örtlichkeiten auch, Stärken und Schwächen der bisherigen Situation zu sammeln und künftige Handlungsfelder zu definieren. Die Stadtverwaltung hofft dabei auf interessante Diskussionen und neue Ideen zur Weiterentwicklung der Stadt, auf deren Grundlage konkrete Maßnahmen und Gestaltungsvorschläge entwickelt werden sollen.Die Bürgerbeteiligung wird vom Landschaftsarchitekturbüro Planstatt Senner aus Überlingen moderiert.

Wie derzeit üblich, sind auch bei dieser Veranstaltung verschiedene Vorgaben zur Einhaltung des Infektionsschutzes zu beachten. So bittet die Stadtverwaltung um vorherige Anmeldung per E-Mail unter andreas.haufler@bad-wurzach.de. oder telefonisch unter 302-120 (Frau Ringer). Bei der Anmeldung sind der vollständige Name, die Anschrift sowie die Telefonnummer anzugeben. Während der gesamten Veranstaltung ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Teilnehmer werden gebeten, diesen zur Veranstaltung mitzubringen und vor Betreten des Kurhauses aufzusetzen. Beim Stadtrundgang ist auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den weiteren Teilnehmern zu achten, heißt es abschließend in der Mitteilung