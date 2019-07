Stadt informiert Bürger über das Quartierskonzept

Zu einer Veranstaltung über das „Quartierskonzept Bad Wurzach“ lädt die Stadtverwaltung am Mittwoch, 24. Juli, ab 19 Uhr in den Sitzungssaal Maria Rosengarten (Rosengarten 3) ein. Interessierte können sich laut Ankündigung an diesem Abend zum Stand und der Entwicklung des Vorhabens informieren. In Kurzvorträgen sollen außerdem die gesetzliche Rahmenbedingungen und die Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden.

In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg hat die Stadt Bad Wurzach das „Quartierskonzept Bad Wurzach“ entwickelt. Ziel ist unter anderem die nachhaltige und effiziente Wärmeversorgung des Quartiers. Grundlage für die Planungen sind die Ergebnisse von Haushaltsbefragungen und die Abschätzung des Wärmebedarfs im ausgewiesenen Quartier. Die bislang gewonnenen Ergebnisse wollen Stadt und Energieagentur der Öffentlichkeit präsentieren und dabei mögliche Lösungsvarianten sowie nachhaltige Versorgungsalternativen, wie etwa die Nahwärmeversorgung aus der Glasfabrik Verallia AG oder der Einsatz von Solarenergie, vorstellen. Nach den Kurzreferaten zu den einzelnen Themen sind Fragebeantwortung und eine Diskussion vorgesehen.