Stadt hat Verwaltungsstab wegen Ukraine-Krise einberufen

Bereits zum zweiten Mal hat der aktivierte Verwaltungsstab getagt. Die Stadt will sich damit auf die Folgen des Krieges in der Ukraine wie die zu erwartende Unterbringung von Flüchtlingen vorbereiten.

Im Krisenstab sind Bürgermeisterin Alexandra Scherer, die Dezernenten der Stadt sowie Verantwortliche aus Brand- und Katastrophenschutz, dem Ordnungsamt, Organisation und EDV. „Momentan ist eine konkrete Bedrohungslage vor Ort relativ unkonkret, wir wollen uns aber für anstehende Aufgaben wappnen“, meinte Scherer. So geht es um die Prüfung der eigenen Infrastruktur, um mögliche Cyber-Angriffe auf die Verwaltung bis zur zeitnah zu erwartenden Ankunft von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet reichen.

„Die Erstaufnahme wird zunächst über die Landeserstaufnahmeeinrichtungen koordiniert, bevor die Weiterverteilung auf Landkreise und Kommunen erfolgt“, erläutert die Bürgermeisterin das übliche Vorgehen. Daher habe auch der Landkreis die Suche nach freien Wohnungen in die Hand genommen. „Wer leerstehenden Wohnraum melden möchte, wendet sich direkt an den Landkreis“. Wohnungsangebote können hier unter www.rv.de/ukraine gemeldet werden.

„Natürlich überlegen auch wir, wie wir zeitnah auf eine Zuteilung von Flüchtlingen reagieren können“, so Scherer. Mit der Einrichtung eines Spendenkontos über den Partnerschaftsverein gebe es bereits konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene in der Wurzacher Partnerstadt Popielów. „Der Verwaltungsstab wird in den kommenden Wochen regelmäßig zusammenkommen, um auf aktuelle Änderungen schnell reagieren zu können.“