Stadt gratuliert nur schriftlich

Die Stadt Bad Wurzach und die Ortverwaltungen werden ab sofort für die Dauer der Corona-Pandemie bei Altersjubilaren, Goldenen Hochzeiten und ähnlichem keine persönlichen Besuche machen und auch nicht durch Boten Geschenke überbringen lassen. „Wir bitten dafür um Verständnis, möchten aber aus Verantwortung für unsere älteren Mitbürger diese Besuche in der nächsten Zeit nicht durchführen, um mögliche Übertragungskontakte zu reduzieren", so Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Die Glückwünsche werden bis auf weiteres lediglich per Post zugestellt, teilt die Stadtverwaltung mit.