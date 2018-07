Stadt erstattet Strafanzeige gegen Mitarbeiter

Die Stadt Bad Wurzach hat gegen einen Mitarbeiter aufgrund von finanziellen Unregelmäßigkeiten Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg gestellt.

In mehreren Fällen bestehe der Verdacht, dass Gebühren in erheblicher Höhe nicht ordnungsgemäß erhoben wurden. Das gab Bürgermeister Roland Bürkle am Montagabend im Gemeinderat bekannt.

Ebenso sei der Verbleib von Gebühreneinnahmen „teilweise nicht nachvollziehbar“. Dies sei bei internen Überprüfungen festgestellt worden.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes hat der Bürgermeister als Dienstherr die Staatsanwaltschaft Ravensburg sowie die Kriminalpolizei Friedrichshafen eingeschaltet. „Die Ergebnisse der Ermittlungen sind jetzt abzuwarten“, so Bürkle.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens werde die Stadt keine weitere Auskünfte erteilen, kündigte er an.