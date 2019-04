Stadt Bad Wurzach präsentiert am Sonntag ihr neues Logo

Viele Monate wurde daran getüftelt. Nun „steht“ die neue Dachmarke der Stadt Bad Wurzach. Und nach der ersten Vorstellung im Februar im Gemeinderat will die Stadtverwaltung Logo und Slogan nun auch der breiten Öffentlichkeit zeigen.

Beim Fit-Fun-Shopping am Sonntag, 7. April, wird das neue Erscheinungsbild beim Stadtbrunnen zu finden sein. An einem eigenen Stand gibt es viele Informationen zum Logo und vor allem verschiedene Beispiele, wie der künftige Auftritt der Stadt ganz konkret aussieht. Auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer wird laut Mitteilung der Stadt am Stand beim Stadtbrunnen anzutreffen sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Am Glücksrad gibt es kleine Gewinne mit dem neuen Logo.

„Selbstbewusst und dynamisch“

Frisch, natürlich und dynamisch. So will sich die Stadt mit ihren Einrichtungen mithilfe der neuen Dachmarke darstellen. „Frische und natürliche Farben prägen die neue Marke Bad Wurzach und stehen für die Moor- und Naturausrichtung. Zugleich symbolisieren sie eine kontrastreiche, selbstbewusste und dynamische Stadt“, so beschreibt es die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.

Die „bildhaft in Form von Punkten dargestellten Bürgerinnen und Bürger“ spielen die Hauptrolle in der Außenwahrnehmung. Die Gebiets-Silhouette umfasst sowohl den Stadtkern als auch die neun Ortsteile. Nutzt eine Ortschaft das Logo, ist deren geografische Lage mit einem verstärkten Punkt sichtbar.

Die Offenheit Bad Wurzachs spiegele sich in der eigens abgewandelten Schrift und den gegeneinander geöffneten Kreisen wider, die das Logo umfassen.

„natürlich .“

Auch einen neuen Slogan wird es geben: „natürlich . “ in Verbindung mit einem individuellen Begriff (zum Beispiel: natürlich.faszinierend; natürlich.freundlich) sorge künftig dafür, dass ganz individuell und zielgruppen-, themen- und produktorientiert kommuniziert werden kann. Partner und Freunde von Bad Wurzach können damit zudem fortan ihre eigene Botschaft verbreiten.

Mit der öffentlichen Präsentation beginnt laut Mitteilung nun auch die eigentliche Arbeit zur Umsetzung der Marke in die Praxis. „In der gesamten Außenkommunikation wollen wir Schritt für Schritt auf das neue Erscheinungsbild umstellen“, so Bürgermeisterin Scherer. „Beispielsweise soll es bereits in der kommenden Woche Anpassungen am Layout der städtischen Homepage geben“. Weitere Aspekte wie Schriftverkehr, Bürger- und Gästeinformation oder Anpassungen bei Neuauflagen von Flyern und Broschüren sollen zeitnah folgen.