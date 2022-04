Stadt Bad Wurzach informiert über Ferienbetreuung

Über die Sommerferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder sowie die Betreuung von Grundschulkindern in den Herbstferien 2022 und die Oster- und Pfingstferien 2023 informiert die Stadtverwaltung Bad Wurzach.

Jedes Jahr stehen vor allem berufstätige Eltern vor der Herausforderung, wie sich zwölf Wochen Schulferien mit der eigenen Berufstätigkeit vereinbaren lassen.

Deshalb gibt es auch in den kommenden Sommerferien eine Ferienbetreuung in Bad Wurzach, die vor allem berufstätige Eltern und Alleinerziehende, die in Bad Wurzach wohnhaft sind, entlasten soll. In Kooperation mit den städtischen und katholischen Kindergärten bietet die Stadt Bad Wurzach eine Betreuung für Grundschul- und Kindergartenkinder ab 3 Jahren an.

In den Herbstferien 2022 sowie Oster- und Pfingstferien 2023 bietet die Stadt für Grundschüler bei genügend Anmeldungen ebenfalls je eine Woche Betreuung an.

In der Sommerferienbetreuung werden die Kinder vom 1. bis 26. August im städtischen Kindergarten Sonnentau jeweils von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr von qualifizierten Fachkräften aus den Kindergärten und von Praktikantinnen betreut. Die Gebühren betragen 45 Euro pro Woche für das erste Kind. Das zweite Kind einer Familie kostet 40 Euro pro Woche, jedes weitere Kind 35 Euro pro Woche.

Anmeldeformulare sind ab sofort in den Kindergärten, in den Grundschulen, bei der Stadtverwaltung Bad Wurzach, Marktstraße 16, sowie auf der städtischen Homepage www.bad-wurzach.de erhältlich. Weitere Informationen gibt Roswitha Schmid, Telefon 07564 / 302108. Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2022. Sollten mehr Anmeldungen eingehen wie Plätze vorhanden sind, erfolgt die Platzvergabe durch die Stadtverwaltung nach sozialen Gesichtspunkten.