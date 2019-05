St. Verena feiert Sommerfest und Jubiläum

Am 23. Juni feiert die Katholische Kirchengemeinde St. Verena. Neben dem alljährlichen Sommerfest steht dieses Jahr laut Vorschau auch das Doppeljubiläum des katholischen Kindergartens an: Seit nunmehr 60 Jahren befindet sich der Kindergarten an diesem Standort, vor 25 Jahren wurde dort der Neubau erstellt.

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit einem Familiengottesdienst im Zeichen des Regenbogens. Dieser von den Kindergartenkindern mitgestaltet. Anschließend wird zum Mittagessen in die Turn- und Festhalle eingeladen. Bei gutem Wetter besteht die Möglichkeit, im Freien zu sitzen. Zum Frühschoppen spielt die Stadtkapelle Bad Wurzach, zu Kaffee und Kuchen unterhalten die Alphornbläser. Um 12 Uhr öffnet der Kindergarten seine Türen und lädt alle Interessierten, Ehemaligen, Gönner und Freunde ein, sich bis 16 Uhr im Haus und auf dem Außengelände umzusehen.

Wie der Veranstalter mitteilt, gibt es an Programmpunkten ein Jahreskreis-Kino, das „Zimmer der Vergangenheit“ sowie Info-Stellwände für Entdecker und Interessierte. Für die jüngeren Besucher wird ein großes Spielmobil sowie eine Mal- und Knetecke eingerichtet. Beim Dosenwerfen oder Körner buddeln können die Kids ihr Geschick unter Beweis stellen und attraktive Preise gewinnen. Um 14.30 Uhr mischt sich die Clownin „Frau Pups“ unter die Kinder. Bereits eine Stunde zuvor (ab 13.30 Uhr) findet der Höhepunkt des Tages statt. Das „Schwarzlicht-Theater“ im Turnraum des Kindergartens lädt Besucher ab vier Jahren ein.