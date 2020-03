Störung im Kabelnetz von Vodafone

Vodafone hat seit Dienstag, 17. März, 9 Uhr, eine lokale Störung in seinem Kabelnetz im Bereich Bad Waldsee/Bad Wurzach. Das teilte ein Konzernsprecher am Mittwochabend auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Betroffen seien rund 1000 Kunden des Vodafone-Unternehmens Unitymedia.

An einer Bahnstrecke in Biberach wurde demnach ein Vodafone-Glasfaserstrang zerstört – sie ist die die Zufuhrtrasse auch nach Bad Waldsee und Bad Wurzach. Das geschah bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hat. „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen. Hierzu sind aufwändige Tiefbauarbeiten notwendig, die inzwischen weit fortgeschritten sind“, so der Konzernsprecher am Mittwochabend.

Vodafone bitte die betroffenen Kabelkunden noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Dem Unternehmn sei bewusst, „dass es hier nicht nur um die Reparatur einer zerstörten Zufuhrtrasse geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelglasernetz des Vodafone-Unternehmens Unitymedia wünschen und benötigen“. Man setze „alles Menschenmögliche“ daran, dass die betroffenen Kunden so schnell wie möglich wieder im Internet surfen und im Festnetz telefonieren können.

Dieses soll nach aktuellem Stand spätestens am Donnerstagvormittag der Fall sein.