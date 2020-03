Städtischer Appell an die Vernunft

Die Stadt Bad Wurzach appelliert in einer auf ihrer Homepage veröffentlichten Mitteilung an die Vernunft jedes Einzelnen.

Der Appell im Wortlaut:

„Sämtliche Maßnahmen, die derzeit zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden, sind hart und für uns alle ungewohnt. Sie sind aber notwendig! Damit soll das Gesundheitssystem nicht überlastet und vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen bestmöglich geschützt werden.

Wir appellieren daher an die Vernunft jedes Einzelnen und bitten alle Bürgerinnen und Bürger dringend:

Meiden Sie jegliche Menschenansammlungen und halten entsprechende Abstände (mindestens 1,5 Meter) ein – auch beim Einkaufen!

Reduzieren Sie ihre sozialen Kontakte und verzichten Sie eine Weile darauf, Freunde und Verwandte zu sehen!

Treffen Sie sich keinesfalls zum Feiern daheim oder in Gruppen!

Kein Händeschütteln, keine Umarmungen! Hände gründlich und öfters mit Seife waschen! In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen!

Bleiben Sie bei Verdacht einer Corona-Infektion zu Hause und rufen Sie Ihren Hausarzt an!

Unterstützen Sie ältere Menschen in Ihrer Nachbarschaft (zum Beispiel beim Einkaufen)!

Wir hoffen alle, dass diese Maßnahmen nur für begrenzte Zeit notwendig sind – und je mehr Menschen sich an die Vorgaben halten, desto schneller schaffen wir es, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Teilen Sie diese Info auch mit Freunden/Bekannten und lassen Sie uns alle dazu beitragen, dass die Zahl der Kranken und Neuinfizierten reduziert wird. Wir wissen, dass das nicht leicht fällt – niemand ist gerne alleine. Aber niemand weiß derzeit, ob er nicht selbst bereits Covid-19 in sich trägt und so sein Umfeld in Gefahr bringt.“