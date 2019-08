Spukt es im Wurzacher Schloss?

Die diesjährige Barockwoche steht unter dem Motto „Barock erschaudern“ und so trafen sich am Donnerstagabend zu vorgerückter Stunde zahlreiche Gäste im Treppenhaus des Bad Wurzacher Schlosses, um die „nächtlichen Umtriebe“ hautnah mitzuerleben.

Der Castellan des Schlosses (Peter Koerver in seiner Paraderolle) sieht in dem vermeintlich leeren Haus nach dem Rechten. Während die Magd Therese (Iris Bräuer), auch liebevoll „der Schlossbesen“ genannt, die Kehrwoche im Treppenhaus verrichtet, stößt der Hausmeister auf eine illustre Gesellschaft. Ja, und wenn die Leute nun schon mal da sind, plauderte er Geschichten seiner Herrschaft aus. Die finanzielle Situation machte dem Gesinde zu schaffen, denn aus einer, abgefangenen, Depeche geht eindeutig hervor, dass das Hause Waldburg-Wurzach offensichtlich in Geldnot geraten ist.

Die Hoffnungen lagen, wie so oft, auf der Hausfrau, Anna-Ludowika von Waldburg-Wolfegg. Die, so munkelte man, ein enormes Vermögen in die Ehe einbrachte hat. Wobei das zwar für die pompöse Optik des Schlosses ausreichte, aber wie der Castellan zu berichten wusste, „aller Pomp nur Beschiss“ sei. Ob es vielleicht daran gelegen hatte, dass Anna-Ludowika die Kapelle am Gottesberg finanziell unterstützte?

Nachdem diese Frage abschließend nicht konkret geklärt werden konnte, stieg die Abendgesellschaft die Treppen hinauf und der Himmelsmalerei entgegen, das die ursprünglichen Erbauer ganz der griechischen Göttermythologie widmeten. Schaurige Geräusche zogen dabei durch die Halle, warfen ihr bedrohliches Echo von den Wänden wider. Spukte es im Schloss tatsächlich?

Johannes Frisch an der Violine und Maria Ferré Perez an der Theorbe machten dem Spuk schnell ein Ende. Die beiden leidenschaftlichen Barockkünstler begleiteten den Abend mit zauberhafter Musik und nahmen ihr Publikum auf eine Zeitreise in das frühe 18. Jahrhundert mit.

Margit Rock und ihr gesamtes Organisationsteam der Bad Wurzach Info setzten wieder Maßstäbe. Die Plaudereien aus dem fürstlichen Nähkästchen, gepaart mit einzigartiger Musik und der Atmosphäre der späten Stunde im Treppenhaus, bescherten den Verantwortlichen zahlreiches Lob und Dank zum Abschied.