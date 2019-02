Sportlerball voller Vielfalt und Überraschungen

„Wilder Westen – Make Wurzach great again“ – so lautet das Motto des Sportlerballs am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr im Kurhaus. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Montag.

Zwei neue Programmpunkte wird es dabei geben, kündigt Mitorganisator Reinhard Vinçon an. Zum einen werden Jungs der TSG eine turnerische Nummer vorführen, zum anderen ist ein Film vom Sportlerball-Komitee zu sehen.

Ansonsten setzen die Verantwortlichen von DLRG, Tennisclub, Reit- und Fahrverein, TSG-Turnen und Freunde des Ungeziefers auf Bewährtes. Markus Vinçon steigt in die Bütt, die Slapstick-Comedians kommen auf die Bühne, dazu sind Männergarde, Turner und viele mehr zu erleben. Wie im Vorjahr wird die Band Celebrate handgemachte Musik spielen. Durchs Programm führen werden zwei „alte Hasen“: Flo und Hardy, alias Florian Tobisch und Reinhard Vinçon.

„Vielfältig und reichhaltig“ werde das Programm wieder werden, verspricht Reinhard Vinçon. Für den immer wieder nötigen frischen Wind sollen dabei jüngere Menschen sorgen, die verstärkt in die Organisationsarbeit eingebunden werden. So ist in diesem Jahr Felicitas Vinçon neu im Orga-Team.

Seit November läuft die Vorbereitung des 22. Sportlerballs. Nach Rückblick und Bilanz wurden da bereits erste Vorschläge für diesjährige Motto gesammelt. Immer intensiver wurden in den folgenden Wochen die Arbeiten, um die nahezu unzähligen Details zu regeln. „Derzeit treffen wir uns alle zwei Wochen, und in den vier Tagen vor dem Sportlerball geht’s dann so richtig rund“, erzählt Vinçon.

Er ist daher „sehr dankbar, dass so viele bereit sind, so viel Zeit zu investieren. Und niemand tut dies, um Geld zu verdienen. Alle sind begeistert dabei, um Spaß zu haben und eine lieb gewonnene Tradition am Leben zu erhalten.“ Insgesamt an die 80 Leute sind laut Vinçon im Sportlerball-Team.

Mit dem Motto 2019 ist er sehr zufrieden. „Wilder Westen, das lässt alleine schon viel Gestaltungsspielraum bei den Kostümen, und der Untertitel , make Wurzach great again’ macht’s mit seinem aktuellen Bezug zum Lokalgeschehen und natürlich zu Amerika noch variabler.“ Und natürlich werde letzteres auch auf der Bühne eine Rolle spielen: „Donald wird sicherlich auftauchen“, kündigt Vinçon mit schelmischem Lächeln an.

Das Motto des Abends spiegelt sich auch in der Speisekarte wider. „Unser Küchenteam hat eine richtige Westernkarte zusammengestellt, mit Premium-Steak und Gegrilltem. Und weil’s auch im Wilden Westen bestimmt schon Vegetarier gab, finden auch sie an dem Abend etwas auf der Karte“, sagt Vinçon. Warmes Essen gibt’s mit Saalöffnung ab 19 Uhr.

Dann wird auch gleich der Western-Saloon der Reiter aufmachen und den Besucher auf den Abend einstimmen. „Eine Überraschung haben wir dort auch noch geplant“, sagt Vinçon, hüllt sich aber bei den Details in Schweigen.

Er und seine vielen Mitstreiter freuen sich aller Arbeit zum Trotz sehr auf den 22. Sportlerball. Das liege vor allem am tollen Publikum, hebt Vinçon hervor. „Unser Besucher sind mit so viel Spaß dabei und zeigen eine Begeisterungsfähigkeit, die einfach toll ist. Das genießen wir natürlich, wenn wir auf der Bühne stehen, und es motiviert fürs nächste Jahr.“ Viele Gruppen fragen laut Vinçon auch schon Wochen zuvor an, wie das Motto lautet, „weil sie sich mit sehr viel Mühe und einem unglaublichen Ideenreichtum den Kostümen widmen“.

Übrigens: Neben dem Sportlerball, der mit der 22. Auflage ein närrisches Schnapszahljubiläum feiert, ist 2019 auch für die Bad Wurzacher Freunde des Ungeziefers ein ganz besonderes Jahr. Sie werden heuer 25 Jahre alt.