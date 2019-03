Sportlerball sorgt für Jubelstürme im Saal

Närrische Spitzen gegen die Lokalpolitik und tolle Tanzeinlagen, Sketche zum Tränenlachen und fantastische turnerische Leistungen – der Sportlerball am Freitagabend im Kurhaus der Stadt Bad Wurzach hat alle Erwartungen wieder mal übertroffen.

„Wilder Westen – Make Wurzach great again“ hatten sich TSG-Turner, Freunde des Ungeziefers, Reit- und Fahrverein, Tennisclub und DLRG als Motto ausgesucht. Dementsprechend tummelten sich im vollen Kursaal vor allem Cowgirls, Squaws, Cowboys und Indianer. Im zum Saloon umgestalteten Foyer konnten sie sich auf den Abend einstimmen (und ihn später ausklingen lassen), und das zur Musik eines Wild-West-Barpianisten (Johnny Trees).

Mit der Schwaben-Rikscha

Als Torben und Gerome von der „Gruppe 2“ führten Reinhard „Hardy“ Vincon und Florian „Flo“ Tobisch durchs Programm und präsentierten mit „Make Wuuza great again“ ihre Vorstellung der künftigen Dachmarke der Vereinigten Gemeinden von Bad Wurzach. Eine Idee, die, so erzählten sie, auch Donald J. Trump begeistert habe. Wenn der dann mal nach Bad Wurzach kommt, wird er mit der Schwaben-Rikscha (Schubkarre mit Holzschemel) am Kollegsplatz abgeholt. Eine Schubkarre transportiert sowieso meist Mist.

Empfangen werden soll Trump von der „Ziefer-Garde“, die ihr 25-Jahr-Jubiläum feiert. Nach all der Zeit sind von der allerdings, wie sich im nachfolgenden ersten Programmpunkt herausstellte, nur noch zwei Damen, Anja Vincon und Claudia Forderer, übrig geblieben. Bei ihrem Auftritt sinnierten sie über das Leben und die Liebe (Würdest Du Dir wieder einen Mann anschaffen? Ambulant schon, aber nicht mehr stationär!) und krönten ihren Sketch mit einer Tanzeinlage (trotz „Ritter-Sport-Figur“), nach der das Publikum stürmisch eine Zugabe verlangte und bekam.

Begeisternde Vorführung

Auch eine Line-Dance-Show wird Donald geboten werden, von der Turnerjugend, die eine begeisternde Vorführung auf die Bühne legte.

Weil Alexandra Scherer als Präsidentin der Vereinigten Gemeinden bei der Sanierung des Kurhotels so gekonnt die Reißleine gezogen hat, bekam sie von „Gerome und Torben“ die Goldene Reißleine überreicht. Universell einsetzbar, also zum Beispiel auch, wenn’s beim Hallenbadbau Probleme geben sollte.

„Städtle 2 go 4.0“

Mit der Zukunft des Kurbetriebs beschäftigten sich auch die Freunde des Ungeziefers bei ihrem Auftritt. Wenn das Kurhotel mal fertig ist, gibt’s dort kein Personal mehr, sondern eine Maschine, die alles erledigt: „Städtle 2 go 4.0“. Einchecken, Moorbad und Dusche buchen, Getränken und Essen bestellen, ja sogar sich einen Kurschatten beschaffen lassen und die Beichte ablegen kann der Kunde bei ihr.

Dass aber so eine Maschine ihre Macken hat und es mit dem Service auch gewaltig hapern kann, müssen ein Touristen-Ehepaar und die beiden Ziefer-Gardistinnen leidvoll feststellen. Letztere erzählten übrigens auch den wahrscheinlich kürzesten Bad Wurzacher Witz: „Kommt ein Gast ins Kurhaus.“

Zu schade fürs Archiv

Danach wurde ein vom neuen Stadtarchivar entdecktes „historisches Filmjuwel“ aus dem Jahr 1867 gezeigt. Lucas Vincon hat ihn mit viel Fantasie und noch mehr Liebe zum Detail gedreht. „Ohne Produktplatzierung, geschweige denn Schleichwerbung“ wurden die zahlreichen Sponsoren des Sportlerballs präsentiert. Ein Film, eigentlich zu schade, um nun wieder ins Archiv zu verschwinden.

Ihr Können am Barren und am Sprung präsentierten die Turnerjungs der TSG. Verpackt war das in die Geschichte von Lucky Luke und den vier Daltons, an deren Ende Lucky Luke die Brüder natürlich dingfest machte.

Schwungvoller Auftritt

Nach der Pause, während der die Band Celebrate spielte, ging’s weiter mit einem schwungvollen Auftritt der Unterschwarzacher Garde (Leitung: Sandra Gütler), die auch nicht ohne Zugabe von der Bühne durfte. „Bad Wurzach ist soooo groß, dass wir die USA sogar auf unserem Gemeindegebiet haben“, so Hardy und Flo, und auch „Afrika in Hauerz und der Bosporus im Städtle“ passen da hinein.

Markus „Vinne“ Vincon nahm von der Bütt aus das Stadtgeschehen der vergangenen Monate aufs Korn. Die neue Bürgermeisterin, ihr für die Kreistagswahl falscher Wohnsitz, Verkehrskonzept, Breitbandausbau, Kurbetrieb („trotz Berater ratlos“), die anstehende Kommunalwahl und die Dachmarke („der grüne Punkt gehört auf den Tetra Pak“) – Themen fand er genug.

Ein Hut für alle Fälle

Für Jubelstürme im Saal sorgten Hubert Schwarz, Hubert Forderer und Flo Tobisch mit ihrem „Hut für alle Fälle“. Zu Hits der vergangenen Jahrzehnte zeigten sie, wie wandelbar ein breitkrempiger Filzhut sein kann.

Als „Augenschmaus für die Frauen“ angekündigt setzte die Jungsgarde der Turner (Leitung: Pia und Felicitas Vincon) den schwungvollen Schlusspunkt hinters Programm. Zum Finale, bei dem nochmals alle Beteiligten auf die Bühne kamen und der große Dank an all die fleißigen Helfer auch hinter den Kulissen ging, wurde gemeinsam das neue Heimatlied der Vereinigten Gemeinden von Bad Wurzach angestimmt, samt Hand auf Herz.

Zu Ende war der Sportlerball damit freilich noch lange nicht. Die Bars hatten geöffnet und zur Musik von Celebrate war die Tanzfläche gut belegt.