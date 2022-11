Sportabzeichen für die Kinder des Kinderturnens

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und kann in allen Altersklassen absolviert werden. Es lohnt sich, jedes Jahr zu trainieren.

So trainierten dieses Jahr im Sommer die Kinder des Kinderturnens und hatten Erfolg. Zwanzig Turnerkinder legten das Deutsche Sportabzeichen ab und wurden dafür mit einer Urkunde und einem Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold geehrt.

Die Übergabe des Sportabzeichens 2022 erfolgte für die Kinder am Montag, 7. November, in der Riedsporthalle Bad Wurzach. Dreimal erreichten die Kinder Bronze, elfmal das Abzeichen in Silber und sechs Kinder konnten ein goldenes Sportabzeichen stolz mit nach Hause tragen.

Folgende Sportler/-innen erhielten ihr Sportabzeichen: Binder Sarah, Braun Luca, Dürr Hannah, Frick Hanna, Gohm Selina, Häfele Eleni, Häfele Luisa, Haller Emma, Hartmann Lina, Herdrich Valentin, Maier Carmen, Miller Romy, Münsch Maya, Reichle Marina, Schiller Lotta, Sonntag Laura, Tobisch Luisa, Vogt Franziska, Schele Emely und Angele Leni.

Ab Mai 2023 trainieren wir auf das Neue Sportabzeichen. Wir hoffen wieder auf eine rege und erfolgreiche Teilnahme im Jahr 2023.