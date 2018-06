Spitalkapelle ist jetzt Heimat der „Wurzacher Passion“

Angefangen hat alles im Jahr 2007. Künstler Manfred Scharpf setzte sich erstmals mit dem Thema „Passion“ auseinander – auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch nicht an den „Wurzacher Altar“ dachte. Erst später brachte er dieses Thema mit dem von Hans Multscher im Jahr 1437 geschaffenen Werk in Verbindung. In Zusammenarbeit mit Schülern des Salvatorkollegs schuf er daraufhin eine Neuinterpretation des berühmten spätmittelalterlichen Kunstwerks (die SZ berichtete).

Im Oktober 2012 begann die praktische Umsetzung, vergangenes Jahr im Mai war das Kunstwerk zwei Wochen lang im Treppenhaus des Wurzacher Schlosses zu sehen. Jetzt, zu Beginn des Jahres 2014, schließt sich der Kreis. Am Freitagabend wird die Ausstellung des Werkes „Wurzacher Altar“ mit dem Untertitel „Beatrice – Weg aus dem Dunkel“ in der Spitalkapelle eröffnet. Damit ist zum einen erstmals über einen längeren Zeitraum der Zugang zur „Wurzacher Passion“ möglich, zum anderen ist die Spitalkapelle nach Jahren erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich.

„Wir schaffen damit einen weiteren Ort, an dem sich die Bürger mit Kunst und Kultur auseinandersetzen können“, sagte Bürgermeister Roland Bürkle bei einem Pressegespräch. Er sei gespannt, wie die Wurzacher auf das Werk reagieren. Denn dass Scharpfs Neuinterpretation des „Wurzacher Altars“ – das Original befindet sich in der Berliner Gemäldegalerie – Gesprächsstoff bietet, ist auch Bürkle klar. Schließlich gab es in der Vergangenheit bereits intensive Diskussionen über das Werk. Ein Beispiel: Scharpf wollte die „Wurzacher Passion“ ursprünglich an Ostern 2013 in der Pfarrkirche St. Verena ausstellen.

Der Kirchengemeinderat legte jedoch sein Veto ein. Die „Wucht der Bilder“ könne den Gläubigen „nicht zugemutet“ werden, hieß es damals. Der Künstler kritisierte daraufhin die Kirche, betonte aber auch, dass es durchaus gewollt sei, dass das Werk eine gewisse Sprengkraft hat. Auch heute sagt er: „In der Kunst sind Feinde ein fruchtbareres Element als die Befürworter.“

Manfred Scharpf bezeichnet die „Wurzacher Passion“ als „Volksbild“: „Auch Leuten, die überhaupt nichts mit Kunst zu tun haben, soll dieses Werk unter die Haut gehen.“ Zudem wirke das Kunstwerk an seinem jetzigen Platz noch besser als im Treppenhaus des Schlosses. Der Künstler lobte auch ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den Schülern des Salvatorkollegs. „Das Werk hat jetzt Einflüsse der jungen Generation, auf die ich wahrscheinlich nicht gekommen wäre.“ Aus Sicht von Lehrer Josef Heine war das Projekt ein „Wahnsinns-Gewinn“ für die Schule. „Die Schüler hatten die Möglichkeit, dem Künstler über die Schulter zu schauen und das Ganze hautnah zu erleben. Sie konnten den Prozess von Anfang an begleiten, haben jeden Pinselstrich und jede Skizze mitbekommen.“

Andy Maier, einer der am Projekt beteiligten Schüler, hob dessen Nachhaltigkeit hervor: „Viele Kunstwerke, die in der Schule entstehen, landen irgendwann in der Schublade. Das ist hier anders. Das Kunstwerk hängt in der Spitalkapelle, jeder kann es sehen.“ Sein Mitschüler Sven Kible spricht von einem „gewissen Stolz, wenn man weiß, dass man Teil des Ganzen ist“.

Bürgermeister Roland Bürkle erhofft sich durch die „Wurzacher Passion“ auch Aufschlüsse darüber, wie die Spitalkapelle künftig genutzt werden könnte. Er wünscht sich, dass sich hin und wieder Leute der Hektik der Stadt entziehen, die kleine Kapelle aufsuchen und sich mit dem Kunstwerk auseinandersetzen. „Denn wenn es dieses Werk nicht schafft, die Leute in die Spitalkapelle zu locken, wird es wahrscheinlich auch keinem anderen gelingen.“

Nach der Ausstellungseröffnung wird die Spitalkapelle künftig laut Bürkle von Montag bis Freitag tagsüber geöffnet sein, am Wochenende wird auf Anfrage aufgeschlossen. Die „Wurzacher Passion“ wird auf alle Fälle bis Ostern 2015 in Bad Wurzach zu sehen sein.

Ab 1. April in Brüssel zu sehen

Parallel dazu, allerdings nur bis zum 28. Februar, gibt es in der Galerie im Amtshaus eine Begleitausstellung mit im Projekt entstandenen Studien zu sehen. Für die „Wurzacher Passion“ sind mehrere Ausleihen geplant. Ab dem 1. April ist das Kunstwerk für zwei bis drei Wochen in Brüssel zu sehen, auch eine Ausstellung in Bamberg ist angedacht. „Das Werk soll auch auf Reisen gehen, aber das ist mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden“, sagt Manfred Scharpf. Schließlich wiegt das Kunstwerk 400 Kilogramm.