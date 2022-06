Spendenübergabe des Sponsorenlaufs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Spendenlauf für die Ukraine-Hilfe konnte die Schülerschaft der Realschule Bad Wurzach die überwältigende Summe von 14 176 Euro sammeln.

Der Großteil des Geldes, nämlich 10 000 Euro, wurde nun an den an den Partnerschaftsverein übergeben. Bei der symbolischen Scheckübergabe in der großen Pause zeigte der Vorsitzende des Polen-Komitees, Norbert Fesseler, den Schülerinnen und Schülern auf, wie damit die Wurzacher Partnerstadt Popielow in Polen unterstützt wird. Denn dort werden aktuell viele geflüchtete Menschen, vor allem Frauen und Kinder, aufgefangen und betreut.

Der Rest des Geldes, 4176 Euro, geht an die Ukraine-Initiative der Salvatorianer, die vor Ort Hilfe leistet.