Spende für Nachbarschaftshilfe Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Robert Stützle, Vorsitzender des Vereins „miteinander-füreinander“, bedankte sich bei einem Besuch im ehemaligen Bahnhofsgebäude und jetzigen Bauinformationszentrum bei Johannes Häfele, dem Geschäftsführer von H&M Baugeschäft und der Häfele Bauprojekte GmbH, für eine großzügige Spende an den Verein.

„Corona hat auch etwas Positives: Weil Firmenveranstaltungen nicht mehr möglich waren, haben wir einen Teil des dafür vorgesehenen Geldes für einen sozialen Zweck in der Stadt gespendet“, sagt Johannes Häfele. Nachdem zuletzt die Bad Wurzacher Kindergärten bedacht worden waren, gingen nun 1000 Euro von den beiden Firmen an die Nachbarschaftshilfe. Häfele ist es dabei wichtig, dass die Mittel gezielt in der Raumschaft Bad Wurzach verwendet werden. „miteinander-füreinander“ passe da hervorragend.

„miteinander-füreinander“ ist der Trägerverein der Organisierten Nachbarschaftshilfe Bad Wurzach. Rund 70 Ehrenamtliche leisten unter der Leitung von Stefanie Heinrich jährlich rund 10 000 Arbeitsstunden. Ältere Menschen, Kranke und Familien werden im Alltag unterstützt, um ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Hilfe im Haus und Garten, bei Alltagsaktivitäten wie Einkaufen und Kochen, Begleitung bei Spaziergängen oder Arztbesuchen, Entlastung pflegender Angehöriger sowie Gesellschaft für Alleinstehende gehören zu den Kernaufgaben.

Der gespendete Betrag findet je hälftig Verwendung für die Pflege und den technischen Support der Verwaltungssoftware und eine Reserve für Härtefälle.