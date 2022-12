Spende für die Bad Wurzacher Tafel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unterstützung in schwierigen Zeiten für die Bad Wurzacher Tafel: Vertreter des Vorstands der Verallia Deutschland AG haben Lebensmittel im Wert von 5000 Euro an die Bad Wurzacher Tafel übergeben.

Neben den umfangreichen Spenden, die das Unternehmen 2022 für Hilfsprojekte und -zwecke in der Ukraine gespendet hat, sollten auch bedürftige Menschen in der eigenen Gemeinde unterstützt werden. Das ist der Grund, wieso das Unternehmen auch in diesem Jahr wieder die Bad Wurzacher Tafel mit der Lebensmittelspende bedacht hat, die heute in den Räumlichkeiten des Tafelladens im Maria Rosengarten übergeben wurde.

Wie bereits in den Vorjahren werden auch 2022 anstelle von Kundengeschenken zu Weihnachten wieder die Tafeln der vier Unternehmensstandorte in Deutschland bedacht. „Mit diesem Beitrag wollen wir ein hervorragendes lokales beziehungsweise regionales Projekt mit direktem Bezug unterstützen“, betonen Joachim Böttiger, Personalvorstand und Gabriel Gilis, Technikvorstand des Behälterglasherstellers, die zur Übergabe gekommen sind. Durch das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Unterstützung von Unternehmen und privaten Spendern, kann der Tafelladen in Bad Wurzach vielen Menschen, die berechtigt sind dort einzukaufen, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen anbieten. „Damit verrichtet die Tafel in Bad Wurzach wertvolle Arbeit und Essen kommt dort an, wo es hingehört“ erklärt Susanne Pfeffer, die Koordinatorin der Tafeln im Altkreis Wangen, bei der Spendenübergabe. Für sie ist diese Spende „eine tolle Sache“, da die Anzahl der Berechtigten kontinuierlich steigt und nicht immer genügend Lebensmittel zur Verfügung stehen.

Die Spenden werden als Teil der sozialen Verantwortung gesehen, die das Unternehmen für die Standorte mitübernimmt, in denen es tätig ist. Die Verallia Deutschland AG entspricht damit den selbstgesetzten Zielen, durch Spenden und gesellschaftliches Engagement, die Entwicklung dieser Kommunen zu fördern.