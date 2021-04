Spatenstich für ein Zwei-Millionen-Euro-Projekt

Der starke Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen setzt sich auch über das Wochenende fort.

Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach bei 154,5; am Sonntag bereits bei 161, und damit deutlich über dem Landesschnitt von rund 140. Über das Wochenende wurden an den beiden Tagen somit insgesamt 86 neue Fälle registriert. Eine weitere Person ist verstorben.

Zum Vergleich: Am Samstag vor einer Woche lag die Inzidenz im Kreis Biberach noch bei 120,7.