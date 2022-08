Soulsisters singen zum 300. Jubiläum des Brugger Altares

Der Altar in der Brugger Rochus-Kapelle ist 1722 von Arnachs Pfarrer Johann Wilhelm Rom gestiftet worden. Das 300-Jahr-Jubiläum feiern die Brugger nun an gleich zwei Tagen: Dienstag, 16. August, dem Tag des Heiligen Rochus, mit einer Eucharistiefeier in der Arnacher Kirche um 19 Uhr, und am Mittwoch, 17. August, mit einem Konzert, das die Soulsisters geben – ebenfalls in der Arnacher Kirche. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Die Soulsisters – die Schwestern Judith und Ruth Angele aus Starkenhofen – haben sich einen Namen gemacht mit gefühlvollen Pianoballaden, spirituellen Songs, Gospels Hits und vielen weiteren die Seele berührenden Liedern. Daher auch der Name des Duos: Sie bringen beseelte Lieder zu Gehör, nicht nur Soul-Stücke. Immer zweistimmig mit eigener Begleitung. In Arnach sind auch geistliche Lieder wie „Ich bete an die Macht der Liebe“ und „Näher, mein Gott, zu Dir" zu hören. Eröffnet wird das Konzert mit „Gabrielas Song“. Der Eintritt zum Konzert beträgt zehn Euro an der Abendkasse. Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kapelle. Platz-Reservierungen sind nicht möglich.

Am Tag zuvor, Dienstag, 16. August, wird das Altar-Jubiläum in der Pfarrkirche Arnach mit der Rochus-Messe begangen, die von einem Quintett unter der Leitung von Hermann Schick musikalisch umrahmt wird. Die Heilige Messe beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss um circa 20 Uhr) zeigt Gerhard Reischmann, Vorstand des Kapellen-Vereins, Dias zur Geschichte der Kapelle und des Weilers Brugg – ebenfalls in der Kirche.

Das Brugger Altar-Jubiläum wird am Montag, 5. September, um 19.30 Uhr in der Kapelle in Brugg mit einer Dankandacht abgeschlossen, zu der alle mit Brugg Verbundenen eingeladen sind.