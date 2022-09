Soulsisters laden zu ihrem Konzert „Golden Moments“ nach Bad Wurzach

Die Soulsisters geben am Samstag, 17. September, um 20 Uhr ein Konzert im Kurhaus-Restaurant in Bad Wurzach.

Mit verträumten Balladen, erfrischenden Musical-Hits, Oldies, Evergreens und Gospelsongs werden die beiden Sängerinnen die Herzen ihrer Fans höher schlagen lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Überwiegend werden die Balladen von den Soulsisters am Piano begleitet. Unter dem Motto „Musik ist die Sprache des Herzens“ interpretieren Ruth und Judith Angele in ihrem zweistimmigen Gesang all ihre Songs. Neben vielen Balladen präsentieren sie ebenso schwungvolle Gospelsongs wie „This Will Be“ (Natalie Cole) oder Songs von Aretha Franklin.

Einlass ist ab 19 Uhr. Die Gäste sind eingeladen, vor und nach dem Konzert ein Getränk ihrer Wahl einzunehmen, um den Abend in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Getränke werden vom Pächter des Kurhauses persönlich ausgeschänkt.