Sommertour führt Norbert Lins zu Lissmac

Anlässlich seiner Sommertour ist für den Europaabgeordneten Norbert Lins am Mittwoch ein Besuch bei der Lissmac Maschinenbau GmbH in Bad Wurzach auf dem Programm gestanden. Laut Pressemitteilung kam der Parlamentarier in Begleitung seines Brüsseler Büromitarbeiters Lorenz Klingele. Die Besuchsdelegation vervollständige CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer sowie Alexandra Scherer, Bürgermeisterin von Bad Wurzach.

Die Gäste wurden von Lissmac-Geschäftsführer Klaus Kiefer und dem Technischen Leiter Benjamin Mayer begrüßt. An eine kurze Videopräsentation über das Unternehmen schloss sich eine Werksführung an, bei der sich die Gäste einen Eindruck über das Unternehmens verschaffen konnten. Besonderes Augenmerk sei beim Rundgang auf die Fugenschneidermontage gelegt worden.

Übergangsfrist verlängert

Ein kürzlich bewilligter Antrag beim EU-Parlament auf Verlängerung der Übergangsfristen für den Motoreneinbau und Verkauf sei der Hauptgrund gewesen, weshalb die Delegation aus Brüssel nach Bad Wurzach kam. Die hiervon betroffenen Motoren seien auch bei Lissmac-Fugenschneidern verbaut worden. Wegen der neuen Abgasnormen hätten auch beim Bad Wurzacher Unternehmen gute und voll funktionsfähige Motoren verschrottet werden müssen. Dies werde nun für ein Jahr ausgesetzt und habe dadurch den Maschinenbauern „Luft zum Atmen“ gegeben. Zudem sei ökologischer und ökonomischer Schaden verhindert worden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.