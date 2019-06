Sommersonne strahlt beim Erdbeerpicknick

Strahlender Sonnenschein, irische Folkmusik mit den Lanigans und süße, saftige Früchte in allen Variationen haben am Sonntag eine Vielzahl an Gästen in den Garten des Leprosenhauses gelockt. Das Erdbeerpicknick des Kulturkreises Bad Wurzach wurde an diesem Nachmittag zu einem Familienfest der Generationen.

Schattenplätze waren Mangelware, denn erfahrene Besucher kamen längst vor dem offiziellen Beginn, um eine Kaffeetafel unter schattenspendenden Bäumen zu ergattern, oder, um ihre Picknickdecken im Schutz der Birken auszubreiten. Für kulinarische Hochgenüsse waren zum vierten Mal in Folge die Landfrauen Ziegelbach verantwortlich.

Insgesamt 25 Kuchen standen im Angebot. Vom klassischen Erdbeerkuchen auf luftigem Biskuit bis hin zur sahnigen, kunstvoll geschichteten Torte war alles dabei. Während die kleinen Besucher die Erdbeeren am liebsten gleich aus dem Körbchen naschten, durfte es für die Großen auch mal ein kühler, erfrischender Erdbeerlimes sein, bei dem sich fruchtiges Erdbeermark und spritziger Sekt im Glas vereinten.

Die Lanigans aus Weiler untermalten die Freiluftveranstaltung musikalisch mit luftigem Irishfolk, der sich so leicht über den Garten legte wie der wohltuende Wind, der zuweilen über die Anlage streifte. Albert Petretti, Geiger des Ensembles und ursprünglicher Bad Wurzacher, wurde an diesem Nachmittag entsprechend gewürdigt und sein Geigenspiel von den Bandkollegen ausgiebig kommentiert.

Organisator Wolfgang Weiß freute sich über die zahlreichen Besucher und die gelungene Veranstaltung, die im Jahresplan des Kulturkreises mittlerweile eine feste Größe ist. Die familiäre, entspannte Atmosphäre, die gelungene Kombination aus Musik und Köstlichkeiten, das ausgezeichnete Wetter und die herrliche Gartenanlage verliehen dem Fest einen unvergleichlichen Wohlfühlcharakter.