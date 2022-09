Sommerferienprogramm wieder ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sechs Wochen Ferien sind vorbei und somit auch das Sommerferienprogramm 2022 der Stadt Bad Wurzach.

Auch in diesem Jahr bot das Ferienprogramm wieder eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten in den Bereichen Spiel, Sport, Kreativität und Erlebnisabenteuer. Ob beim Nachmittag rund ums Blaulicht, Pizza backen oder beim Schnitzen – es war für jedes Kind etwas dabei.

Ein Highlight in diesem Jahr war unter anderem die Tagesfahrt zum Europapark in Rust. Durch einen Zuschuss des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ konnten die Ferienprogrammkinder kostengünstig an der Fahrt teilnehmen.

Darüber hinaus konnte das umfangreiche und vielseitige Programm durch die zahlreichen engagierten Ehrenamtlichen, Vereine und Unternehmen ermöglicht werden. Allen Veranstaltern unserer 93 Kurse gilt daher ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns, wenn sich auch im nächsten Jahr wieder eine Vielzahl engagierter Personen am Ferienprogramm beteiligt und so für die Wurzacher Kinder die Sommerferien wieder zu etwas Besonderem werden.

Weitere Infos: Stadt Bad Wurzach, Monika Steger, Telefon 07564/302113.