Die Musiker Ede Butscher und Edi Bentele sorgen am Donnerstag, 8. August, ab 19 Uhr bei guter Witterung beim Pavillon am Kurhaus im Kurpark Bad Wurzach für gute Laune. Sie spielen laut Pressemitteilung der Bad Wurzach Info alles, was Spaß mache. Ihre Band „Halb so Schlimm“ gebe tanzbare Musik für jeden Geschmack zum Besten. Der Eintritt ist frei. llige Spenden kommen der Stiftung Kinderchancen Allgäu zugute.