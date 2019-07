Sommer, Sonne, Sand und jede Menge Spaß

Bei perfektem Wetter haben sich am vergangenen Sonntag acht Volleyballmannschaften auf dem Beachplatz spannende Duelle geliefert. Das Turnier gewonnen hat das Team „Ratz Fatz“.

Dass das Volleyballspielen beim Beachturnier Laune macht, scheint sich mittlerweile in Arnach herumgesprochen zu haben. Denn kaum war der Flyer veröffentlicht, waren die Plätze auch schon belegt.

Gut vertreten war in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung auch der Volleyballnachwuchs. Die Arnacher Jungmusikanten waren gleich mit zwei Mannschaften am Start. Das Team „Junges Gemüse“ aus der Kaderschmiede von Volleyballtrainer Steffen Zimmermann spielte sich gewitzt und couragiert in die Herzen der Zuschauer. Diese waren an diesem Nachmittag zahlreich auf dem Beachplatz, wollte man doch seine Lokalmatadoren anfeuern.

Im Finale konnte sich schließlich verdientermaßen die Routine des mehrmaligen Turniersiegers „Ratz Fatz“ gegen das Team der beiden Geschwisterpaare „Hohenems meets Arnach“ durchsetzen. Doch die Konkurrenz lauert, und mit ein bisschen Training wird‘s das nächste Jahr richtig spannend, heißt es weiter.

Nach der Siegerehrung gesellten sich zu den Volleyballern noch einige Mitglieder der Abteilung Ski & Freizeitsport, da das Abteilungsgrillen in diesem Jahr mit dem Beachturnier zusammengelegt wurde.