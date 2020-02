Solibrotaktion will Frieden stiften

Bereits seit 2013 setzen sich Frauenbundgruppen bundesweit mit Solibrotaktionen für Menschen ein, die in Armut und Hunger leben.

In diesem Jahr starten Misereor und der Frauenbund laut Pressemitteilung am Mittwoch, 26. Februar, die diesjährige Solibrotaktion unter dem Motto „Gib Frieden“. Partnerländer sind in diesem Jahr der Libanon und Syrien.

Geflüchteten Frauen soll in diesen Ländern geholfen werden, sich und ihren Familien ein neues Leben aufzubauen. Als Kooperationspartner machen bereits zum fünften Mal die Bäckerei Steinhauser in Diepoldshofen und Schneiders Backstube in Haidgau mit, heißt es in dem Text weiter.

In allen Filialen der teilnehmenden Bäckereien wird das Solibrot von Aschermittwoch, 26. Februar, bis Karsamstag, 11. April, verkauft oder ein Spendenkässchen aufgestellt.

Mit einer kleinen Spende könne viel Gutes getan werden, schreibt der Frauenbund. Um die Flüchtlingsprobleme langfristig zu lösen, sei es notwendig, die Menschen in ihren Heimatländern zu unterstützen.