Solibrotaktion des Frauenbunds beginnt am Aschermittwoch

Die Solibrotaktion von Misereor und Katholischem Frauenbund beginnt am kommenden Mittwoch, 2. März, in Bad Wurzach.

Seit 2013 setzen sich Frauenbundgruppen bundesweit damit für Menschen ein, die in Armut und Hunger leben. Im vergangenen Jahr fand die Aktion in Bad Wurzach wegen der Corona-Lage nicht statt. In diesem Jahr habe sich die Firma Steinhauser aus Diepoldshofen wieder zum Mitmachen bereit erklärt, teilt der hiesige Frauenbund mit.

In all ihren Filialen gibt es das besondere Solibrot, und es werden zusätzlich Spendenboxen aufgestellt. Die Aktion läuft bis Karsamstag, 16. April.

Misereor und Frauenbund haben verschiedene Projekte ausgesucht, die Unterstützung dringend brauchen. Zum Beispiel Hilfe für Witwen und ihre Kinder im indischen Bundesstaat Maharashtra. Die Baumwollernte ist dort wegen des Klimawandels seit Jahren schlecht ausgefallen. Die Bauern haben sich verschuldet, und weil keine Aussicht auf Besserung besteht, hätten sich mehr als 7000 Bauern das Leben genommen. Frauen und Kinder stehen nun in ihrer Verzweiflung alleine da.

Seit einigen Jahren gehen auch Gelder nach Mali, um die Menschen dort zu überzeugen, die gefährliche Praxis der Genitalverstümmelung aufzugeben.